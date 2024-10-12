Beşiktaş’ta 4 günlük moral izni! 'Kafamızda şampiyonluk var, bunu da başaracağız'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkhorst milli maç arasında futbolculara 4 gün moral izni verdi. Takımın performansından memnun kaldığını belirten Hollandalı çalıştırıcı Frankfurt yenilgisi ve Gaziantep beraberliğinin morallerini bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Van Bronckhorst, “Sezon başı sıkıntılar yaşanır ama bu sorunların üstesinden gelecek kapasitemiz ve gücümüz var. Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum” dedi.

KAFAMIZDA SADECE ŞAMPİYONLUK VAR

Takımının ligde çizdiği istikrarlı tablonun devam edeceğine inandığını belirten başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş ligin en izlenilebilir takımı. Teknik ve taktik açısından diğer takımlardan çok farklıyız. Sezon bittiğinde futbol severler bu farkı daha iyi anlayacaklar. Kafamızda şampiyonluk var, bunu da başaracağız.”