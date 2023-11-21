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Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

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#Beşiktaş#Süper Lig#Rıza Çalımbay
Beşiktaşta 3 sakatlık birden
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 18:04

Ligi verilen arada Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş; Jean Onana, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jean Onana, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Sakaryaspor ile oynadığı özel maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç’ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Kosova milli takımının 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica’nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

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Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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#Beşiktaş#Süper Lig#Rıza Çalımbay

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