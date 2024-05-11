Beşiktaş’ta 3 oyuncu Alanyaspor deplasmanında yok

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey’de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta daha önce Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'in sakatlıkları açıklanmıştı.

Sarı kart cezası bulunan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy ile, kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati de Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Kadroda şu isimler yer aldı;

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