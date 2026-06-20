Beşiktaş’ta 3 isme transfer kancası!

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Beşiktaş’ta sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. Bir yandan takviye için çalışmalarına devam eden yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Siyah beyazlı oyunculara gelen transfer teklifleri de netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi geliyor. Deneyimli futbolcuya Arap Yarımadasından resmi teklifler ulaştı.

Milot Rashica’nın da talibi var. Ancak Kosovalı futbolcu, bu teklifi yeterli bulmadı. Rashica’nın kariyer planlaması doğrultusunda ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği belirtildi.

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MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NA HEM YURT İÇİNDEN HEM YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

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Mustafa Erhan Hekimoğlu da transfer piyasasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 19 yaşındaki futbolcuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geldi.

Özellikle Hollanda ekibi Vitesse’nin, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.