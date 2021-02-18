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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor! Denizlispor hazırlıkları...

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Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor! Denizlispor hazırlıkları...
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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.

Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Beşiktaşta Rachid Ghezzal 2 hafta yok
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 2 hafta yok!

Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.

 

Beşiktaşta 3 günlük izin bitiyor Denizlispor hazırlıkları...

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