Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi sona erdi! Hatayspor'a imza attı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu golcünün Hatayspor'a transfer olduğunu ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor da Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Porto ve Beşiktaş takımlarında forma giyen, Süper Lig’de oynadığı 91 maçta 45 gol atan ve 12 asist kaydeden tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Vincent Aboubakar Kamerun Milli Takım kampındadır. Milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.

Haberin Devamı

Çalımbay ilk idmanına çıktı

Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını Mersin Erdemli'de sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Çalımbay ve ekibi sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi.