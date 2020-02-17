Beşiktaş'ta 25 yıllık hüsran! En kötü dönemi...

Süper Lig’in 22 haftası sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgiyle 36 puan toplayarak 7. sırada yer alan Beşiktaş, en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Siyah beyazlı takım, 22. haftalar dikkate alındığında, ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994-1995’ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı. 25 yıllık süreçteki sezonların dördünü 5’inci, ikisini 6’ncı sırada bitiren Beşiktaş, diğer sezonların tamamında ilk 4’ün içinde yer aldı. Siyah beyazlı ekip,

ligdeki deplasman maçlarında da son 9 sezonun en düşük puanına ulaştı. Bu sezonun 22. haftasına kadar 11 dış saha mücadelesine çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgiyle 13 puan elde edebildi. Siyah beyazlılar, aynı performansı 20102011’de de göstermişti.

8 MAĞLUBİYET ALDI

8 yenilgi ile son 9 sezonda en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşayan Beşiktaş’ın ligdeki şampiyonluk umutları giderek azalırken, Avrupa kupalarına katılmak için de büyük bir mücadele vermesi gerekecek. Zirvenin gerisinde kalan siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için gereken 2’ncilikten de uzak kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı için de üstündeki 6 takımla büyük bir rekabetin içinde olacak. Ligin 6. sırasında bulunan Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde yer alan Kartal maç fazlasıyla 3 puan önünde bulunduğu Göztepe’nin de önüne geçmesine engel olmaya çalışacak.





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