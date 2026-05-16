Beşiktaş'ta 2 yıldız için transfer operasyonu başlıyor! Bir de sürpriz var

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 08:33

Yeni sezonun transfer çalışmalarında önceliği kanatlara yapılacak takviyelere veren Beşiktaş, iki futbolcuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

Beşiktaş, hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu dün oynadığı son Rizespor maçıyla birlikte noktaladı.

Yönetim, vakit kaybetmeden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Önceliklerden biri kanatlara takviye yapmak.

Siyah-beyazlılar, bu bölge için ocak ayında Inter’den Luiz Henrique ve St.Etienne’den Zuriko Davitashvili’yi hedef olarak belirlemişti. Yönetim, iki yıldız için yeniden girişimlerde bulunacak.

DAVITASHVILI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Henrique’nin kiralanmasını planlayan Beşiktaş, Davitashvili’yi ise bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde. St.Etienne, ocak ayında Gürcü yıldız için 20 milyon euro talep etmişti, ancak bu yaz rakamı düşürmesi bekleniyor.

SON GÖZDE CORREIA!

Öte yandan Kara Kartal’ın listesine giren yeni isim ise Felix Correia oldu. Portekiz basını, Beşiktaş’ın 25 yaşındaki oyuncu için Lille ile temasa geçtiğini yazdı.

Fransız ekibi, yıldız futbolcuyu sezon başında 7 milyon euroya Gil Vicente’den kadrosuna katmıştı. Correia, 47 resmi maça çıktı, 5 kez fileleri havalandırıp, 6 da asist yaptı.

