Beşiktaş'ta 2 koronanavirüs vakası
Beşiktaş, A Milli Takım kampında bulunan iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlı futbolcular Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, bugün Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.
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