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Beşiktaş'ta 2 imza! Genç futbolcular...

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#Beşiktaş#Abdülmecid Dönmez#Şahin Kalınsazlıoğlu
Beşiktaşta 2 imza Genç futbolcular...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 14:36

Beşiktaş'ta genç futbolcular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

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Beşiktaş, genç oyuncular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu'yla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi’nde ge sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Abdülmecid Dönmez ile 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Şahin Kalınsazlıoğlu ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdülmecid Dönmez ile Şahin Kalınsazlıoğlu’na başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Abdülmecid Dönmez#Şahin Kalınsazlıoğlu

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