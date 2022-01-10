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Beşiktaş'ta 16 futbolcu oynamadı

#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig
Beşiktaşta 16 futbolcu oynamadı

Siyah beyazlı takım Covid’e teslim oldu, Halim Okta kadroyu zor kurdu. Tam 7 oyuncusunun testi pozitif sonuçlanan siyah beyazlı ekip, buna sakatlıklar ve kadro dışılar da eklenince Didi Stadı’ndaki mücadeleye 18 kişi ile çıktı.

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Takımdaki Covid vakaları nedeniyle dünkü maç için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulunan ancak ‘ret’ yanıtı alan Beşiktaş, karşılaşmaya tam 16 futbolcusundan yoksun olarak sahaya çıktı.

Bu isimlerden son olarak Salih sürpriz olarak kadrodan çıkarıldı. Rize’de oynaması beklenen tecrübeli oyuncu, sindirim yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. 

BiR ŞOK DA UMUT MERAŞ VE ViDA’DAN

Maça eksiklerle çıkan Beşiktaş’ta dün iki isim daha sakatlandı. Çaykur Rizespor’un skoru 1-1 yaptığı golde kaleci Ersin’le çarpışıp sakatlanan Domagoj Vida oyuna devam edemedi. Bir süre saha kenarında tedavi olan Hırvat savunma oyuncusu devam edemeyeceğini söyleyince 63. dakikada yerini Serdar Saatçı’ya bıraktı. Umut Meraş da 85. dakikada Gökhan Gönül’ün faulü sonrası sedyeyle sahayı terk etti. Umut’un yerine oyuna Rıdvan Yılmaz girdi.

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BATUHAN’DAN SONRA EN GENÇ GOLCÜ

Antalyaspor’a karşı Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen ve büyük beğeni kazanan U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Emirhan güzel futbolunu bir de golle süsledi. İlk yarıda bir topu direkten dönen Emirhan 60’ta Güven’in pasında topu ağlara gönderdi. Bu golü 17 yaş 222 günlükken atan Emirhan İlkhan, Batuhan Karadeniz’den (Ekim 2008’de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig’de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.

 

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