Beşiktaş'ta 11 değişecek mi? Sivasspor'da hangi oyuncular İstanbul'a gelmedi? Süper Lig iddaa oranları...

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BEŞİKTAŞ

Süper Kupa'yı kazanan ve Süper Lig'de 2'de 2 yapan Beşiktaş, geride bıraktığımız hafta arası da Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi vizesi almayı başardı.

Yeni TD Giovanni van Bronckhorst ile her şey şu ana kadar tıkırında ilerliyor.

Son olarak kadroya Felix Uduokhai (kiralık) katıldı; Jackson Muleka ve Omar Colley ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal sakat, Vincent Aboubakar izinli.

Van Bronckhorst'un kazanan sistemi ve oyuncuları bozması beklenmiyor.

Uduokhai yeni geldiği için stoperde "Gabriel Paulista & Emirhan Topçu" devam eder.

Orta alanda "Al-Musrati & Gedson Fernandes" ikilisini izleriz.

Gole en yakın noktada Ciro Immobile, arkasında Rafa Silva olur.

SİVASSPOR

İlk 3 haftada 4 puan (1G 1B 1M) alan Sivasspor'da ise genç stoper Mehmet Albayrak, tecrübeli sağ bek Alaaddin Okumuş ve sol açık Queensy Menig sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

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Yiğidoların en önemli kozu kuşkusuz Rey Manaj olacak.

Arnavut santrfor bu sezon henüz golle tanışamadı ve ciddi şekilde talipleri var ama TD Bülent Uygun; "Bundan sonraki süreçte bir aksilik olmazsa bizimle birlikte yoluna devam edecek..." dedi.

3 maçta 2 gol atan Sırp stoper Uros Radakovic, orta alanın savunma tarafında Charilaos Charisis kadronun dikkat çeken isimleri...

Yeni transferlerden Alex Pritchard ve Keita Balde de şakaya gelmez.

Bülent Uygun, iç saha maçlarında eldivenleri Djordje Nikolic'e teslim ederken, deplasmandaki tek maçta Ali Şaşal Vural'a görev vermişti.

Bu kez "1 numara" tercihi nasıl olacak? Maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın oynadığı son 3 resmi maç hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Sivasspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının tamamını kaybetti.

- İki takım arasında oynanan son 4 lig maçının tamamını ev sahipleri kazandı!

- Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (4 sarı kart)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%50'lik kesim siyah-beyazlıların saha ve seyirci avantajıyla Dolmabahçe'de 3 puana ulaşmasını bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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