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Beşiktaş'ta 10 numara arayışı! İki yıldız önerildi...

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#Transfer#Beşiktaş#Rıza Çalımbay
Beşiktaşta 10 numara arayışı İki yıldız önerildi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 10:00

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seçim sonrası görevde kalma ihtimaliyle transfer listesi hazırlamaya başlarken Siyah-beyazlı takımın gündemine iki yıldız isim geldi. Ara transfer döneminde 10 numara takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a Avrupa'dan iki oyuncu önerildi.

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Rıza Çalımbay, görevde kalması halinde 3 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Gelen haberlere göre tecrübeli teknik adamın; stoper, orta saha ve forvete bir transfer istediği belirtildi. 60 yaşındaki çalıştırıcının, görevde kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak yavaş yavaş listesini hazırlamaya başladı.

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KLAASSEN YENİDEN ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberine göre yaz transfer döneminde 10 numara bölgesi için gündeme gelen Davy Klaassen, geçtiğimiz günlerde yeniden Beşiktaş'a önerildi. İtalyan devi İnter’de mutsuz olan ve pek forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Mevcut Beşiktaş Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini belirtmişti. Bu doğrultuda başkan adaylarının, tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

ISCO İDDİASI

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Siyah-beyazlıtakımın gündemine gelen bir diğer isim ise Real Betis forması giyen Isco. Bu sezon 18 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa’dan birçok takımın da devrede olduğu bildirildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan İsco’nun da kendisi için yapılacak teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtildi.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Rıza Çalımbay

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