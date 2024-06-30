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Beşiktaş’ta 10 futbolcu satış listesine yazıldı

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig
Beşiktaş’ta 10 futbolcu satış listesine yazıldı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Siyah beyazlı takım yeni sezon yapılanmasında geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.

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Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş bir yandan yıldız isimleri kadrosuna katmaya çalışırken, bir yanda da gönderilecek isimleri netleştiriyor. Yabancı sayısını da 12’ye indirmek zorunda olan siyah beyzalı takımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst’un da görüşleri doğrultusunda Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Ante Rebic’i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

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Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle: Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon Auro), Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon Euro), Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon Euro), Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon Euro), Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon Euro), Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon Euro), Ersin Destanoğlu (14 maç 700 bin Euro), Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon Euro)), Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon Euro), Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin Euro).

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig

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