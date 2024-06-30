Beşiktaş’ta 10 futbolcu satış listesine yazıldı

Haberin Devamı

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş bir yandan yıldız isimleri kadrosuna katmaya çalışırken, bir yanda da gönderilecek isimleri netleştiriyor. Yabancı sayısını da 12’ye indirmek zorunda olan siyah beyzalı takımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst’un da görüşleri doğrultusunda Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Ante Rebic’i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

EN YÜKSEK ÜCRETi ABOUBAKAR ALIYOR

Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle: Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon Auro), Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon Euro), Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon Euro), Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon Euro), Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon Euro), Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon Euro), Ersin Destanoğlu (14 maç 700 bin Euro), Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon Euro)), Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon Euro), Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin Euro).