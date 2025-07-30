Beşiktaş'ta 1 ayrılık 3 transfer! Franck Kessie bombası

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 3 yıldız futbolcuyu listesine aldı. Siyah-beyazlı ekibin söz konusu oyuncular içi yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

KENY ARROYO İLE YOL AYRIMI

Beşiktaş’ın genç yeteneği Keny Arroyo için Güney Amerika’dan iki kulüp devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fortaleza, Ekvadorlu futbolcunun transferi adına ilk adımı attı ve oyuncunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Genç futbolcunun performansı dikkat çekerken, transferle ilgili süreç hareketlenmiş durumda. Arroyo’nun ismi sadece Fortaleza ile anılmıyor.

Brezilya’nın güçlü ekiplerinden Palmeiras’a da önerilen genç oyuncunun, kariyerine Güney Amerika’da devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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ARDA KIZILDAĞ LİSTEDE...

Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin ardından transferde vites yükselten Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK’da forma giyen Arda Kızıldağ’ı gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Beşiktaş, Arda Kızıldağ’ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Tecrübeli stoper, kısa süre önce Gaziantep FK ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. Kulüp kariyerinde önemli bir istatistik yakalayan Arda, Antep temsilcisiyle 65 maça çıkıp 6 gole imza attı.

ROBERT RENAN HAMLESİ

Siyah-Beyazlılar, Rus ekibi Zenit’in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan için girişimlerini hızlandırdı. Defans hattına genç ve potansiyelli bir oyuncu kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi temaslara başladı.

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PLAN ORTAYA ÇIKTI

1.86 boyundaki genç stoper, aynı zamanda sol bekte de görev alabiliyor. Bu çok yönlülüğüyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in dikkatini çekti. Beşiktaş’ın planı, Renan’ı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak Rus kulübü Zenit, 21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu için yaklaşık 15 milyon Euro talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken Beşiktaş cephesinin maliyeti daha aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Futbolcunun yıllık 2 milyon Euro civarında maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, TFF’nin yeni sezon için geçerli olan +2 yabancı kontenjanına da uygun olması, bu transferi Beşiktaş açısından daha cazip hale getiriyor. Siyah-Beyazlılar’ın kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz nihai karara varması bekleniyor.

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SON ATAK KESSIE

Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyet sonrası orta sahada ciddi açıklar gözlemlendi. Geçiş hücumlarında yaşanan zaaflar, bu bölgeye güçlü ve istikrarlı bir isim gerekliliğini gündeme getirdi. Beşiktaş, bu doğrultuda Franck Kessie ismini listesine ekledi. Al Musrati ve Hadziahmetovic gibi isimlerle bu boşluğu doldurmayı deneyen Kartal, aradığı seviyeyi bir türlü yakalayamadı. Bu sebeple Kessie transferine özel bir önem veriliyor. Kariyerinde Atalanta, Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa kulüplerinde forma giyen Fildişili yıldız, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye transfer olmuştu. Ancak orada aradığını bulamayan Kessie’nin Avrupa’ya geri dönme isteği bulunuyor.

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GİRİŞİMLER BAŞLIYOR...

Beşiktaş’ın scout ekibi ve teknik patron Solskjaer’in olumlu rapor vermesi halinde Al Ahli ile resmi görüşmelere başlanacak. Suudi kulübünün oyuncuyu bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durumda Beşiktaş, hem ekonomik anlamda büyük bir avantaj elde etmiş olacak hem de orta sahasına ciddi bir kalite katmış olacak. Yönetim, kadroya yapılacak bu iki stratejik takviyeyle sezonun devamında kadro derinliğini artırmak ve teknik heyete esneklik sağlamak istiyor. Hem Renan’ın potansiyeli hem de Kessie’nin tecrübesiyle Kartal, yeniden yapılanma sürecini sağlam temellere oturtmayı planlıyor.

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