Beşiktaşlıların %10'u Fenerbahçe galibiyetine oynuyor! Derbinin iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Üst üste 6 lig maçında fire vermeyerek zirveye yerleşen Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.

- Cenk Tosun tamamen iyileşti ve yedeklerde yer alacak, büyükannesi vefat ettiği için Başakşehir'le oynanan kupa maçında forma giyemeyen Bernard Mensah da yeniden kadroya dahil edildi.

- TD Sergen Yalçın'ın ilk 11'inde yer alacak 9 ismi hemen hemen herkes kolaylıkla sayabiliyor.

- Kalede Ersin Destanoğlu, sağ bekte Valentin Rosier, stoperde Domagoj Vida ve Welinton değişmeyecektir.

- Orta alanda Josef de Souza ile Atiba Hutchinson takımın sigortaları, kanatlarda da Rachid Ghezzal ve Cyle Larin formayı bırakmaz. Gole en yakın isim elbette Vincent Aboubakar olacaktır.

- Sol bekte Rıdvan Yılmaz ile Fabrice N'Sakala arasındaki tercihi ve, orta alanda Adem Ljajic mi yoksa savunma yönü daha yüksek bir isim mi olur, maç saati öğreneceğiz.







FENERBAHÇE

- Kadıköy'de Galatasaray'a kaybettikten sonra Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenip krize giren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük galibiyetiyle kendine geldi ancak iç sahada Göztepe yenilgisi kafaları bir kez daha kurcaladı.

- Trabzonspor'u deplasmanda yenip yeniden toparlanan sarı-lacivertliler, içerde Antalyaspor'a puan kaybedince her kafadan tekrar sesler yükselmeye başladı. Konyaspor'u dış sahada yenip düzlüğe çıkıldı.

- Lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınacak 3 puan derbi öncesi şampiyonluk umutlarını taze tutacaktı, olmadı. Kadıköy'de bir yenilgi daha... Ve bir kez daha hedef tahtasında Erol Bulut ve oyuncu tercihleri yer aldı.

- Bu sezon deplasmanda, evinden daha iyi performans gösteren Fenerbahçe için Galatasaray'ın Rizespor'a yenildiği haftada şampiyonluk için Dolmabahçe'de "bir kez daha" umutlanma maçı...

- Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakat. Enner Valencia'nın cezası sona erdi ve ilk 11'e geri döenecek. Sergen Yalçın'a kıyasla Erol Bulut'un ilk 11'inde yeri garanti olarak sayılabilecek kişi sayısı sadece 5!

- Altay Bayındır eldivenlerin sahibi olacak, önünde Serdar Aziz ve Attila Szalai oynayacak. Orta alanda Luiz Gustavo, hücum bölgesinde Enner Valencia tahtada ismi yazılı olanlar.

- Geri kalan 6 forma için 16 farklı kişi ve formasyon konuşulabilir, son kararı maçtan önce öğreneceğiz.



CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Bu sezon evinde en az gol yiyen (8 gol) ve en fazla maçta kalesini gole kapatan (8 maç) takım Beşiktaş!

- Bu sezon Süper Lig'de 15 gol atan (takımın en iyisi) Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı ligde ilk 11 çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olduğu son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Son 7 sezonda deplasman maçlarında Fenerbahçe adına en çok gol katkısı (4 gol - 5 asist) veren oyuncu olan Dimitris Pelkas, son 6 deplasman maçının 5'inde 6 golde (3 gol - 3 asist) pay sahibi oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig derbi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%20'lik kesim zorlu mücadelede son haftalardaki düşük formuna rağmen sarı-lacivertli ekibin galip gelmesini bekliyor...

%12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

BEŞİKTAŞLILARIN %10'U FENERBAHÇE GALİBİYETİNE OYNUYOR!

Dev derbiyi Misli.com mercek altına aldı!

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli iddaa oyuncularının tercihleri analiz edildi...

Fenerbahçelilerin %32'si "Fenerbahçe galibiyeti" oynarken, Beşiktaşlıların %10'unun da "Fenerbahçe galibiyeti" oynaması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçeliler kendi takımlarından sonra en çok "KG VAR" tercihine yönelirken; Beşiktaşlı iddaa oyuncularının %26'sı "Beşiktaş galibiyeti" tercih etmiş.

Trabzonsporlular %20'den fazla bir oranda derbinin favorisini Beşiktaş görürken; Galatasaraylılar "%17 Beşiktaş" karşısında "%16 Fenerbahçe" diyerek birbirine çok yakın seyretmiş...

Sarı-kırmızılı renklere gönül verenlerin üçüncü tercihi ise "karşılıklı gol" olmuş.

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Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın PAOK günlerinden! Panenka penaltısı...