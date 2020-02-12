Beşiktaşlıları kızdırmıştı! Tolunay Kafkas'tan yanıt geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, önceki gün açıklanan U14 Milli Takımı'na, U14 Gelişim Ligi'nde lider olan Beşiktaş'tan kaleci Emin Yaşar ve forvet Adnan Karahisar'ın alınmaması nedeniyle yaşanan tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Kafkas, "Öncelikle U14, resmî yarışması olan bir yaş grubu değil. Bu bir oluşum grubu. Açıkladığımız kadro belli aralıklarla yapacağımız kamplara çağırdığımız kadrolardan sadece biri. Bu kamplar haziran ayına kadar sürecek. Beşiktaşlı oyuncular izlediğimiz kıymet verdiğimiz isimler. Genç milli takımlarımızın farklı yaş gruplarında Beşiktaş’tan pek çok oyuncu yer alıyor. Kısa süre önce Tüm Türkiye’de kapsamlı bir tarama ve seçme yaptık. 250’ye yakın oyuncu tespit ettik. Bu oyuncuların büyük bölümü farklı gruplar halinde kamplara gelecek. Amatör kulüplerden Erzurum Yolspor'dan da oyuncu çağırdık. Tespit edilen oyuncuları sürekli takip edip gelişmelerini izleyeceğiz. Bu çalışmaların sonunda ideal kadroyu oluşturacağız" diye konuştu.

U-14 Gelişim Ligi'nde Beşiktaş, 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda. Siyah beyazlılar 46 gol atarken, kalelerinde 6 gol gördü. Beşiktaş'ın forveti Adnan Karahisar, attığı 29 golle gol krallığında en üstte yer alırken kaleci Emir Yaşar da 17 maçta sadece 6 gol yedi.





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