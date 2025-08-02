Beşiktaşlıları isyan ettiren o görüntü!

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Shakhtar Donetsk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçları tüm Beşiktaşlılar için büyük önem taşıyordu zira herkes takımın yeni kimliğini çok merak ediyordu. Takım geçen sezonki gibi etkisiz bir görüntü mü sergileyecek, yoksa sistemli, dirençli ve atak mı oynayacaktı? Beşiktaşlıların korktuğu kötü senaryo gerçekleşti... İstanbul’daki ilk maçta 4-2 yenilen Kartal, önceki gün Polonya’da oynanan rövanşı da 2-0 kaybederken, alınan skorlardan çok takımın ortaya koyduğu kötü futbol taraftarları ümitsizliğe sevk etti. Özellikle de ikinci maçta yaşanan bir pozisyon, ekranları başındaki milyonlarca Beşiktaşlıyı çileden çıkardı.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın 32. dakikasında Shakhtar ceza alanının sağ kanadında topla buluşan Tammy Abraham, paslaşabileceği bir arkadaşını aradı. O sırada Abraham dışında tam 7 futbolcu Shakhtar yarı alanında olmasına rağmen hiçbiri yanına gelmedi.

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Pozisyon o kadar ibretlikti ki, maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak bile, “Yardıma gelen kimse yok. Herkes durdu bekliyor” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Sonuçta Abraham tam 13 saniye topu ayağında tuttu ve paslaşabileceği kimse olmadığı için pozisyon taçla sonuçlandı.