MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaşlılar, 'Bırakmam Seni' dedi
GeriFutbol Beşiktaşlılar, 'Bırakmam Seni' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 21:57,Son Güncelleme:

Beşiktaşlılar, 'Bırakmam Seni' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaşlılar, 'Bırakmam Seni' dedi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasına destek için Kanal D’de özel bir yayın gerçekleştirildi..

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park’ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü’nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk’ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.15 itibarıyla 58 milyon TL nakit bağış ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL’yi aşan bağış yapıldı.

Demirören Medya Grubu’nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL’lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi’nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL’lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi’nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaşlılar, Bırakmam Seni dedi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle