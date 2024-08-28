×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaşlı yöneticiler, kaptan Necip Uysal'ı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Necip Uysal#Hüseyin Yücel
Beşiktaşlı yöneticiler, kaptan Necip Uysalı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:31

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen ve ameliyat edilen takım kaptanı Necip Uysal'ı ziyaret etti.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Ekrem Keçoğlu, Tesislerden Sorumlu Çağlayan Tuğal, Kamu İle İlişkilerden Sorumlu Burak Aslan bulundu.

Necip'e çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten yöneticiler, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den siyah-beyazlı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, sahalara daha güçlü dönmesi temennisinde bulunarak Necip Uysal'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Necip Uysal#Hüseyin Yücel

BAKMADAN GEÇME!