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Beşiktaşlı yöneticiler İsrail heyetiyle birlikte oturmak istemedi

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv
Beşiktaşlı yöneticiler İsrail heyetiyle birlikte oturmak istemedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 21:42

UEFA'nın kararıyla Macaristan'da seyircisiz oynanan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında Beşiktaşlı yöneticiler İsrail ekibiyle birlikte oturmak istemedi. Maçı Beşiktaşlı yöneticilere açılan locada izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kendisine ulaşmak isteyen İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'na yanıt vermedi.

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Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv

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