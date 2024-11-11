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Beşiktaşlı Yönetici Mete Vardar'dan ağır sözler: Çocuğu olsam hakemin yüzüne tükürürdüm

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#Beşiktaş#Mete Vardar#Süper Lig
Beşiktaşlı Yönetici Mete Vardardan ağır sözler: Çocuğu olsam hakemin yüzüne tükürürdüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 07:00

Beşiktaşlı Yönetici Mete Vardar, Turgut Doman’ı ağır sözlerle eleştirdi. “Ahlaktan yoksun hakem” diyerek sözlerine başlayan Vardar “Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamam” yorumunda bulundu.

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Beşiktaşlı yönetici Mete Vardar, Başakşehir maçı sonrası Turgut Doman’a tepki gösterdi. Sözlerine “Ahlaktan yoksun hakem!” diyerek başlayan Vardar şunları söyledi: “Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki. İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar. Hakem kararlarıyla kazanan bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş’ı böyle sindiremezler. İnsan utanır. Yayıncı 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?

KAZANANLAR ALGI YAPIYOR

Vardar “Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyor. Ayıptır!” derken sözlerini “Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamam. Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm” diyerek noktaladı

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#Beşiktaş#Mete Vardar#Süper Lig

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