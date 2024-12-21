Beşiktaşlı yıldızdan itiraf: Çok fazla sorun var

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta futbolcular Cher Ndour, Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Udokhai açıklamalar yaptı.

İkinci yarıda Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan Cher Ndour, "Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

"SORUNLAR SADECE FUTBOL BAZINDA SORUN DEĞİL"

Takımda çok fazla sorun olduğunu söyleyen Alex Oxlade-Chamberlain, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." şeklinde konuştu.

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"BENİM İÇİN GERİ DÖNMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Felix Udokhai ise "Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. Benim için geri dönmek çok önemliydi. İkinci yarıda da yüzde yüzümle geri dönmüş olacağım." ifadelerini kullandı.