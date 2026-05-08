Beşiktaşlı yıldızdan ayrılık kararı! 'İzin verirseniz ayrılmak istiyorum'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu eşinin sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ta, Çek sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı...

Sezon başında 6 milyon Euro’ya Wolfsburg’dan büyük umutlarla transfer edilen Cerny’nin, eşinin sağlık sorunları nedeniyle sezon sonu takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

'İZİN VERİRSENİZ AYRILMAK İSTİYORUM'

Bu yöndeki talebini futbol komitesi üyeleri Melih Aydoğdu ve Murat Kılıç’a ileten 27 yaşındaki futbolcunun, “Beşiktaş’ı seviyorum. Kimseyle herhangi bir sorunum yok. Ancak eşimin yaşadığı rahatsızlık performansımı olumsuz etkiliyor. Eğer izin verirseniz sezon sonunda ayrılmak istiyorum” dediği öne sürüldü.

YÖNETİM KARARINI VERECEK

Cerny’nin talebini değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, kararını önümüzdeki günlerde bildirecek. Milot Rashica’nın bekleneni verememesi üzerine transfer edilen Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla oynadığı 32 resmi maçta 6 gol attı, 8 asist yaptı.

