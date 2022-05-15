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Beşiktaşlı yıldız Pjanic deplasmanda bir var bir yok

#Beşiktaş#Pjanic#Süper Lig
Beşiktaşlı yıldız Pjanic deplasmanda bir var bir yok

Kadrodan çıkarılan Boşnak yıldız, ligdeki 18 deplasmanın 9’unda oynayamamış olacak. Göztepe ile bugün İzmir’de oynanacak maç öncesinde rahatsızlanan ve sosyal medya hesabından ilaçlı paylaşım yapan Miralem Pjanic, henüz sezon bitmeden 16 karşılaşma kaçırdı ve 81 günü sakatlık ya da hastalıkla geçirdi.

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Beşiktaş’ta bugün Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde rahatsızlanan Miralem Pjanic, kadrodan çıkarıldı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, “Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi. Dünyaca ünlü futbolcu geride kalan 17 deplasman müsabakasının sadece 9’unda görev yaparken, Göztepe de eklendiğinde 9 dış saha maçında oynamamış olacak.

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iLAÇLI PAYLAŞIMA SiTEM

Beklentileri karşılayamayan ve tüm kulvarlarda sadece 4 asist yapabilen 32 yaşındaki futbolcu, dün sosyal medyadan ilaçlı fotoğraf paylaştı. Pjanic’in ilaç fotoğraflı paylaşımı sonrasında kulüp de kadrodan çıkarıldığı açıklamasını yaparken, siyah beyazlı taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla bu duruma sitem etti.

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KARiYERiNDE BÖYLESi YOK

Eylül 2017-Şubat 2020 arasında forma giydiği Juventus’ta toplamda 7 maç kaçıran Pjanic, Barcelona’da 4 müsabakada forma giyemedi. Boşnak futbolcu, kiralık olarak görev yaptığı Beşiktaş’ta ise henüz sezon bitmeden 16 karşılaşma kaçırdı ve 81 günü sakatlık ya da hastalıkla geçirmiş oldu.

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#Beşiktaş#Pjanic#Süper Lig

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