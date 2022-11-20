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Beşiktaşlı yıldız N’Koudou’nun umudu Dünya Kupası

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#Beşiktaş#Dünya Kupası#N’Koudou
Beşiktaşlı yıldız N’Koudou’nun umudu Dünya Kupası
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

Beşiktaşlı futbolcu, Katar’da kendisini gösterecek. 27 yaşındaki oyuncu, Kamerun Milli Takımı ile yer alacağı dev organizasyona ekstra motivasyonla hazırlanırken, ilk hedefi sezon sonu bitecek sözleşmesini iyi şartlarda yenilemek.

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Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N’Koudou, Katar’da bugün başlayacak olan 2022 Dünya Kupası’nda kendisini gösterip, değerini artırmak amacında. Kamerun Milli Takımı’nın formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu yüksek motivasyonla çalışarak, dev organizasyona en iyi şekilde hazırlandı. N’Koudou, Ağustos 2019’da 4.5 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Tottenham’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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KARTAL’DA KALMAK iSTiYOR

N’Koudou’nun ilk hedefinin Beşiktaş’ta kalmak olduğu ve yüksek bir sözleşme uzatma bedeli karşılığında siyah beyazlı formayı giymeye devam etmek istediği belirtiliyor. Ancak, Beşiktaş’tan istediği sözleşme bedelini alamazsa da Katar’da yapacağı piyasa ile gideceği kulüpte şartlarını en iyi seviyede tutmayı planladığ ifade ediliyor.

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BEŞiKTAŞ’TA 98 MAÇTA 20 GOL ATTI

Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren Kevin N’Koudou, 98 karşılaşmada forma giydi. Fransız asıllı Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı forma altında 20 gole imzasını atarken, ayrıca takım arkadaşlarına 8 de asist yaptı.

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#Beşiktaş#Dünya Kupası#N’Koudou

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