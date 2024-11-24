Beşiktaşlı yıldız konuşmakta güçlük çekti: Konuşamıyorum, kolay değil

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Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes ve Gabriel Paulista, Göztepe mağlubiyetinin ardından değerlendirmede bulundu.

Oynadıkları oyunun kabul edilecek bir tarafının olmadığını belirten Gedson Fernandes, "Takım olarak üzgünüz. Çok zor bir durum. Konuşamıyorum, kolay değil. Oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Düşünmemiz lazım. Gelişmek, düzelmek zorundayız. En hızlı şekilde sezon başındaki gibi skorlar almalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu böyle olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, etmemeliyiz. Düzelmek zorundayız. Taraftarlardan özür dilemem gerektiğini düşündüm. Sadece iyi değil kötü günlerde de yanımızdalar. Aynaya bakmak, gerçekçi olmak, şu anki durumumuzu görmek zorundayız. İyi değiliz. Taraftarın hak ettiğini taraftara veremiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz. Kaybedince beraber kaybediyor, kazanınca beraber kazanıyoruz. Kötü işleri, kötü oyunu düzeltmek zorundayız. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyun oynamak zorundayız. Bu süreci atlatmak zorundayız." şeklinde konuştu.

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"UTANÇ VERİCİ!"

İçinde bulundukları durumu utanç verici olduğunu kaydeden Gabriel Paulista, "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez. Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız." dedi.