Beşiktaşlı yıldız golü attı, taraftara sitem etti! Gol sonrası hareketi olay oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta golü atan Ernest Muçi, gol sevinci esnasında yaptığı hareketle taraftara mesaj verdi.

İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

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Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

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Van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine başlangıç kadrosunda Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi.

PAULİSTA 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti.

IMMOBİLE'NİN YERİNE SEMİH KILIÇSOY FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.

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Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.

Bu sezon kanatlarda görev yapan Semih ise ilk kez bir maça ileri uçta başladı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUDAN TARAFTARA SİTEM

Beşiktaş'ın son dönemdeki formda isimlerinden olan Ernest Muçi, derbinin ardından Malmö ağlarını da havalandırmayı başardı.

Malmö filelerini havalandıran Ernest Muçi, Eylül 2023'ten (Legia formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç resmi maçta gol sevinci yaşadı.

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Karşılaşmada siyah beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalan Ernest Muçi, golün ardından yaptığı hareketle taraftarlara sitem etti.

Gol sonrası önce elini kulağına götüren sonra tepkileri kabul etmediğini belirtir şekilde parmağını sallayan Ernest Muçi, daha sonra kulaklarını kapatarak kendisini yuhalayanlara tepkisini gösterdi.

SEMİH KILIÇSOY SİFTAH YAPTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15. maçına Malmö karşısında çıkan Semih Kılıçsoy, 2024-25 sezonundaki ilk golünü İsveç temsilcisini attı.

Müsabakanın 85. dakikasında harika bir şutla Malmö ağlarını sarsan Semih, bu sezonki 4 asistine bir de gol ekledi.

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RASHİCA 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Kosova Milli Takımı'ndan sakat dönen Milot Rashica, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Tedavi sürecinde Süper Lig'de Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Rashica, Olimpik Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu 72. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girdi.

PAULİSTA YİNE SAKATLANDI

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 müsabakada takımını yalnız bırakan Gabriel Paulista, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı ilk maçta bir kez daha sakatlandı.

Maç içinde yaptığı kritik müdahalelerle Malmö'nün gol girişimlerine izin vermeyen isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Paulista, sağlık ekibinin kontrolünün ardından 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

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MALMÖ'NÜN GOLÜ VAR'DAN GELDİ

Malmö'nün 90+3. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Rieks'in kaydettiği golü hakem ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı.