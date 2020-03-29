Beşiktaş'ın yıldızı Boateng konuştu: "Transferimden pişman değilim"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, İtalya basınına önemli açıklamalar yaptı.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

2019 yılında Barcelona'ya transfer olmasını yorumlayan Boateng, "Barcelona'ya transferimden dolayı hiç pişman olmadım. Barcelona'da daha fazla forma giymek isterdim ancak geriye dönüp baktığımda Camp Nou'da oynadığımı söyleyebilirim" dedi.

"İKİSİ DE FENOMEN"

Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynadığı için şanslı olduğunu vurgulayan Boateng, "İkisi de fenomen. İkisiyle de oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 6 maçta 2 gol attı.