Beşiktaşlı Valentine Rosier'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisi sebebiyle geleceği belirsiz olan Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğine dair iddialara yanıt verdi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın kiralık oyuncularından Valentin Rosier, sosyal medya hesabından transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş ile 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.
Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
Fransız futbolcu, "Kartallar, kartallarla uçar" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş forması altında toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 6 asistlik de hücum katkısı sağlamıştı.