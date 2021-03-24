Beşiktaşlı Valentin Rosier: "Portekiz’e dönmem"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta sergilediği performansla alkış alan Valentin Rosier’in gelecek planları arasında Portekiz’e geri dönmek bulunmuyor. Siyah beyazlıların sezon başında Sporting Lizbon’dan kiraladığı 24 yaşındaki futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesinin devam ettiğini belirtirken “Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum” dedi. Portekiz ekibinin Temmuz 2019’da 5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Fransız oyuncunun mukavelesi 2024’te sona erecek.

ÖNCELiĞiM KUPA

Valentin Rosier’in Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı ise sezonunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Kariyerinde kupa bulunmayan ancak siyah beyazlılarda hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşama şansı bulunan Fransız oyuncu takımdaki geleceği ile ilgili olarak da “Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağım sezon sonu belli olacak. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Son maçımızda Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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