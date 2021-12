Beşiktaşlı Umut Meraş'a dünya devi talip oldu! Menajeri açıkladı...

Haberin Devamı

Sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'dan ayrılarak Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Umut Meraş'a İtalyan devi talip oldu.

Siyah-beyazlılarda başarılı bir dönem geçiren 25 yaşındaki futbolcunun menajeri Kemal Can Tekin, Napoli'nin Umut'la ilgilendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili İtalya'dan Ilpallonegonurati.com sitesine açıklamalarda bulunan Tekin, milli futbolcunun Beşiktaş'ta sevildiğini belirterek, "Umut iyi durumda ve Türkiye'nin son şampiyonunda forma giyiyor. Beşiktaş taraftarını seviyor ve taraftarın sevgisi, onu daha fazlasını vermesi için kamçılıyor. Performans olarak iyi noktada. Çok çalışıyor, izin gününde dahi çalışıyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ UMUT İÇİN EN DOĞRU SEÇİMDİ"

Umut Meraş'ın Le Havre'da oynadığı dönemden beri Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlendiğini belirten Kemal Can Tekin, "Birçok kulüp bizimle iletişime geçti ancak proje, yönetimin ve teknik direktörün ilgisi nedeniyle Umut Beşiktaş'ı seçti. Umut'u çok fazla istediler ve transfer gerçekleşti. Şu an Beşiktaş, Umut için en doğru seçim. Umut'un esas amacı, Beşiktaş'ta zaferler ve kupalar kazanmak ancak teklif gelirse ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"NAPOLI BENİMLE TEMAS KURDU VE KONUŞTUK"

Napoli yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığını dile getiren milli futbolcunun menajeri, "Her Türk futbolcu gibi Umut da Avrupa'nın en iyi liglerinde oynama hevesine sahip. Son dönemde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum. Napoli'nin onunla bir ilgisi var. Geçen hafta kulüple temas halindeydim ve bu konuyu konuştuk. Net bir şey söylemek zor, her şey kulüplerin arasındaki temasa ve her şeyden önce Napoli'den resmi bir teklif gelip gelmeyeceğine bağlı. İlgi var ve bunu bana doğruladılar. Umut'un iyi istatistikleri var ve üst düzey liglerde oynamaya hazır. İlk hedefi Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmek ancak resmi olarak bir şey gerçekleşirse, bunun hakkında konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Umut Meraş, 1 asist yaptı.