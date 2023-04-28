Beşiktaşlı Umut Meraş dünyaevine girdi

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Beşiktaş'ın 27 yaşındaki sol beki Umut Meraş, Merve Aydemir ile evlendi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş, nikat şahitliği yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbolcumuz Umut Meraş, İstanbul Hotel Raffles Zorlu Center’da düzenlenen törende Merve Aydemir ile evlendi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile eski teknik direktörümüz ve futbolcumuz Samet Aybaba, nikah şahitliği yaptıkları Umut-Merve çiftini tebrik ettiler.

Beşiktaş ailesi olarak Umut-Merve çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz.