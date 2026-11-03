Beşiktaşlı Trossard'dan Fenerbahçe derbisi ve transfer itirafı: Çok iyi hissettirdi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Günler nasıl geçiyor, alışma sürecini atlattın mı?"

- Leandro Trossard: "İstanbul zaten büyük bir şehir. Çok iyi. Yapacak çok şey var. Ailem, çocuklarım burada. Onlar da keyif alıyor. Şu ana kadar her şey çok güzel."

TRANSFER SÜRECİ

"Transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Transfer süreci 6-8 haftaya yayıldı. Dünya Kupası boyunca görüşmeler oldu. Beni gelmeye ikna eden şey kulübün isteği oldu. Kulübün kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Her şey çok iyi başladı. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var."

"MENAJERİM HEP GÖRÜŞÜYORDU"

"Başkan ile direkt görüşmem yoktu ama menajerim hep görüşüyordu. Başkan, evinde bile ağırladı menajerimi. Kulübün 3 yıllık kontrat önermesi, beni transfer etmek için gösterdikleri tutku beni heyecanlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma gelme isteği, en büyük taraftara gelme durumu beni heyecanlandırdı."

Haberin Devamı

"ÇOK İYİ BAŞLADI"

"Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni proje vardı. Bu çok iyi başladı. Çok heyecanlıyım şu an. Bu takımın sahada göstereceklerine dair de heyecanım var.

"ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ"

"Taraftarın karşılaması beni çok iyi hissettirdi. Çok etkileyiciydi. Beşiktaş'a gelme sebeplerimden biri böyle bir taraftar olmasıydı, bu sevgiydi. Bugün dahil aynı sevgiyi ve desteği hissediyorum. Taraftar ile etkileşim halinde olmayı seven biriyim. Bu da sahadaki performansımızı artırıyor."

"HER OYUNCU İSTER"

"Her oyuncu kupa kazanmak, şampiyon olmak ister. Ligin sonunda tepede olmak ister. Her futbolcu bunu ister. Avrupa'da en iyi yere gelmek istiyoruz. Türkiye Kupası da var. Beşiktaş her kulvarda kupa hedefler. Bu potansiyelimiz var, yapabiliriz. Daha iyi oynayabileceğimiz maçlar da vardı ama yeni bir hoca, yeni takım var, adaptasyon süreci var. Daha iyi işler yapabileceğimizi biliyorum."

Haberin Devamı

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

"Orkun Kökçü'yü nasıl anlatırsın?"

"Hepimiz yararını görüyoruz. Çok zeki bir oyuncu. Hem solu hem sağı, final pasları çok iyi. Bir pasla kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Takımın topa sahip olmasında çok etkili birisi. Orkun takıma, takım Orkun'a çok yardım ediyor. Sahada varlığını hissediyorum. Kısa süre içerisinde dönmesi için sabırsızlanıyorum."

"Salih Özcan'ı nasıl anlatırsın?"

"Çok iyi ilişkimiz var. Birbirimizle uğraşıyoruz. Onunla saha dışında da çok zaman geçiriyorum. Sürekli onunla böyle iyi bir ilişkimiz var. Salih sadece benimle değil, herkesle iyi. Ortamı bir arada tutan birisi. Saha içinde bir canavar."

Haberin Devamı

"Vlahovic'i nasıl anlatırsın?"

"Üst düzey oyuncularla oynamayı seviyorum. 2.5 aydan beri beraberiz, iyi bir iletişimimiz var. Hem saha içi hem saha dışı birbirimizi tanıyınca iyi işler yapacağız. Üst düzey bir santrfor Vlahovic, çok çalışkan birisi. Zaman geçtikçe hem bireysel hem kollektif olarak daha iyi olacağız."

"İlhan Fakılı ile aynı bölgedesin, kendisiyle ilgili neler düşünüyorsun, neyi daha iyi yapmalı?"

"Çok kaliteli ve çok genç bir oyuncu. Hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğini söylemek bana düşmez. Tek tavsiyem, gözlerini açması ve tecrübelileri iyi izlemesi lazım ki kendini geliştirebilsin. Bu çok önemli bence. Geldiğinden beri inanılmaz bir gelişim gösterdi. Takımdaki herkes çok iyi, herkes gelişiyor. Hocamız bu konuda çok net ve çok katı. Herkesten en iyisini almaya çalışıyor.

Haberin Devamı

İlhan gelecek için de önemli bir oyuncu. Beşiktaş için önemli işler başaracak."

FENERBAHÇE DERBİSİ

"Fenerbahçe derbisinde çok iyi bir performansınız vardı."

"Bence zaten en iyi özelliklerimden biri oyunu okumak, bunu kendi avantajıma kullanıyorum.

Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayıp önemli bir galibiyet aldık. Bu tür galibiyetlerin daha da çok olmasını umuyorum.

Her teknik direktörün kendi özellikleri, kendi stilleri var. Hepsi kazanmak için çalışıyor. Ben hepsinden bir şeyler alıyorum, aldım. Hocalar arasında kıyaslama yapmak zor, şu farklı, bu benzer diye.

Her hocamın ortak noktası hücum oynatmalarıydı. Buraya gelme sebeplerimden biri Italiano'nun hücum futbolu oynatması diyebilirim."

Haberin Devamı

ARSENAL İLE ŞAMPİYONLUĞU

"Arsenal ile yaşadığı şampiyonlukta ilk nerede şampiyonluğu hissettin? Unutamadığın bir anı var mı?"

"Bir anı seçmek çok zor. 4 yıl boyunca kulüpte şampiyonluğa yaklaşıyorduk. İçerideki Fulham maçından sonra o his geldi bana, bu şekilde devam edersek, nisan sonuydu, şampiyon olacağız güveni geldi.

Geçen seneki oyuncuların hepsi sorumluluk almaktan kaçmıyordu her anlamda. Sonuçlar bazen kötü geldiğinde, tüm takım, hoca olmadan da toplantılar yapıyorduk. Neyi düzeltebiliriz, neden süreç böyle diye konuştuğumuz toplantılar vardı. O toplantıların şampiyonlukta etkisi çok büyük oldu."

ARTETA İLE İLİŞKİSİ

"Arteta sadece bir hoca olarak değil, genel olarak tesis içerisinde, her anlamda kendini hissettiren biri. Her şeyin en iyisi olması için uğraşan biri. Oyunun her detayını gözlemleyen ve anlatan bir hoca. Futbolcunun olduğu yerde en mükemmel isteyen, talep eden biri. Onu çoğu hocadan ayıran nokta bu. Her şeyle ilgilenip, tüm sorunları çözmek isteyen bir mentalitesi var. Yorulmayan biri.

Onunla ilişkim hep çok dürüst oldu. Bir konuşmamız olmuştu, önceki sezonda, daha çok süre almak istediğimi söyledim. Net bir iletişimimiz oldu. Sonra daha fazla süre aldım ve en iyi performanslarımı sergiledim. Sürecin sonu şampiyonluk oldu."

KİMLERİ ALIRDI?

"Arsenal'i izliyorsun; bu Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isterdin, şampiyon Arsenal'den hangi futbolcuyu Beşiktaş'a alırdın?"

"Arsenal yine çok iyi durumda, geçen seneden pek de bir farkı yok. Oyun stili, karakteri değişmedi. Giden gelen olmasına rağmen yine aynı şekilde yollarına devam ediyorlar, zirvedeler. Onları her zaman destekliyorum.

Buradan Arsenal'e Orkun'a götürürdüm; Arsenal'de çok fazla iyi oyuncu var ama Ödegaard ya da Bukayo Saka'yı isterdim."

"HEDEFİMİZ İLK 8"

"Arsenal'de bile biz aşama aşama Avrupa'da ilerledik. Belirleyici faktör; kuralar ve maç döneminde o takımın performansı. İyi gününde, kötü gününde olan takımlar diye değerlendirebiliriz. Şimdiki hedefimiz ilk 8'de olmak. Sonrasında sürece bakmak lazım."

CELTIC MAÇI

"Celtic maçından 3 puan almak istiyoruz. Zor olacak. Gürültülü ve çılgın taraftarları var. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak kazanırız.

Taraftarlarımız desteklerini devam ettirsinler. Bu harika desteği artırırlarsa harika olur. İnsanlar bunu önemsemez ama taraftarın verdiği destek, zor zamanlarda inanılmaz etkili oluyor. Onların desteğiyle kazandığımız maçlar var. Emin olsunlar ki destek verirlerse en zor maçları bile kazanacağız."