Beşiktaşlı Tayyip Talha'nın cezası resmen belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 44. dakikasında var incelemesiyle kırmızı kart gördü.



1 MAÇ ceza

PFDK, kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'a 1 maçlık ceza verdi.



TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;



9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,