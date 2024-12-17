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Beşiktaşlı taraftarlar tesislere gitti, futbolcularla karşı karşıya geldi! Görülmemiş protesto hazırlığı: 'Neden oynamıyorsunuz?'

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Taraftar
Beşiktaşlı taraftarlar tesislere gitti, futbolcularla karşı karşıya geldi Görülmemiş protesto hazırlığı: Neden oynamıyorsunuz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:14

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma protestoda bulundu. Siyah - beyazlı futbolseverler, kendilerini karşılayan futbolculara 'Neden oynamıyorsunuz?' şeklinde isyan ettiği görüldü.

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Adana Demirspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılar ikinci yarıda golü bulsa da skoru eşitleyemedi ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu durum sonrasında camianın büyük tepkisini alan futbol takımına, taraftarlardan da protesto geldi.

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TARAFTARLAR TESİSE GİTTİ

Adana Demirspor maçının devre arasında futbolcuları çağırarak tepki gösteren taraftarlar, bu kez de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne akın etti.

Siyah - beyazlı futbolseverler, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle tesis önünde tezahüratlarda bulundu.

MERT, SVENSSON, GEDSON VE IMMOBILE KARŞILADI

Tepkiler esnasında kaptan Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile, taraftarlarla konuşmaya geldi.

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Beşiktaşlı taraftarlar tesislere gitti, futbolcularla karşı karşıya geldi Görülmemiş protesto hazırlığı: Neden oynamıyorsunuz

"NEDEN OYNAMIYORSUNUZ?"

Tesis önünde toplanan kalabalıktan bir kişi söz alarak, "Yönetim parasal tüm sorunları çözdü, neden oynamıyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

MERT GÜNOK: ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ

Bu sözler sonrasında kaptan Mert Günok, taraftarlardan özür dileyerek, "Bir yorgunluk var, Norveç'te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız." dedi.

IMMOBİLE: AFFETTİRECEĞİZ, SABREDİN

Takımın gol yükünü sırtlanan Ciro Immobile ise taraftarlara, "Kendimizi affettireceğiz, sabredin." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ile futbolcular arasında yapılan görüşmenin ardından toplanan kalabalık tezahüratlarına devam etti.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Taraftar

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