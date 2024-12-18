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Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara: 150 bin kişi geliriz, bu kapıları kırarız

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara: 150 bin kişi geliriz, bu kapıları kırarız
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Adana Demirspor yenilgisi ile sabırları taşan Beşiktaşlı taraftarlar dün tesislere takıma tepki gösterdi. Siyah beyazlılar adına söz alan bir taraftar “Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz. O zaman kimseyi kontrol edemeyiz. Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte” dedi. Kaptan Mert ise özür dileyerek, “Bir yorgunluk var, Norveç’te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız” yanıtını verdi.

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Beşiktaş’ın Süper Lig’de son sırada yer alan Adana Demirspor’a deplasmanda mağlup olması taraftarların sabrını taşırdı. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giden taraftarlar tezahüratlarla son dönemde alınan başarısız sonuçlara tepkilerini gösterdiler.

Protestoların ardından Beşiktaş kaptanı Mert Günok ile birlikte Necip, Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile taraftarlarla konuşmak için tesislerden dışarıya çıktı. Siyah beyazlılar adına söz alan bir taraftar futbolculara “Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz. O zaman kimseyi kontrol edemeyiz. Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte. Sabrımız taştı, artık yeter. Biraz emek gösterin. Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin, Burası Beşiktaş. Türkiye’nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın! Her şey para değil” sözleriyle isyan etti.

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SABREDiN AFFETTiRECEĞiZ

Takım kaptanı Mert Günok ise taraftarlardan özür dileyerek, “Bir yorgunluk var, Norveç’te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız” yanıtını verdi. Beşiktaş’ın en golcü ismi olan İtalyan yıldız Ciro Immobile ise taraftarlara hitabeden “Kendimizi affettireceğiz, sabredin” şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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