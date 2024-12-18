Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara: 150 bin kişi geliriz, bu kapıları kırarız

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın Süper Lig’de son sırada yer alan Adana Demirspor’a deplasmanda mağlup olması taraftarların sabrını taşırdı. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giden taraftarlar tezahüratlarla son dönemde alınan başarısız sonuçlara tepkilerini gösterdiler.

Protestoların ardından Beşiktaş kaptanı Mert Günok ile birlikte Necip, Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile taraftarlarla konuşmak için tesislerden dışarıya çıktı. Siyah beyazlılar adına söz alan bir taraftar futbolculara “Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz. O zaman kimseyi kontrol edemeyiz. Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte. Sabrımız taştı, artık yeter. Biraz emek gösterin. Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin, Burası Beşiktaş. Türkiye’nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın! Her şey para değil” sözleriyle isyan etti.

Haberin Devamı

SABREDiN AFFETTiRECEĞiZ

Takım kaptanı Mert Günok ise taraftarlardan özür dileyerek, “Bir yorgunluk var, Norveç’te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız” yanıtını verdi. Beşiktaş’ın en golcü ismi olan İtalyan yıldız Ciro Immobile ise taraftarlara hitabeden “Kendimizi affettireceğiz, sabredin” şeklinde konuştu.