Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den transfer teklifi geliyor!

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Beşiktaş’ın genç golcüsü için son iddia İngiliz basınından geldi.





Haberlere göre, bu sezon 100 puanla Championship'te zafere ulaşan ve Premier Lig'e geri dönen Leeds United, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.





İngiliz ekibinin genç oyuncuyu takibini sürdürdüğü belirtilirken ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.





Bu sezon Beşiktaş ile 44 resmi maçta görev alan Semih, 4 gol ve 3 asist üretti.





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Semih bu maçların sadece 19'una 11'de başlarken geçen sezonki performansının da gerisinde kaldı.