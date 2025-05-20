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Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den transfer teklifi geliyor!

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer
Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den transfer teklifi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 17:45

Beşiktaş altyapısından yetişen genç golcü Semih Kılıçsoy’a dair İngiliz basınından transfer iddiası yazıldı. Buna göre Semih’e Premier Lig’in yeni ekibi teklif yapacak.

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Beşiktaş’ın genç golcüsü için son iddia İngiliz basınından geldi.

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den transfer teklifi geliyor


Haberlere göre, bu sezon 100 puanla Championship'te zafere ulaşan ve Premier Lig'e geri dönen Leeds United, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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İngiliz ekibinin genç oyuncuyu takibini sürdürdüğü belirtilirken ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den transfer teklifi geliyor


Bu sezon Beşiktaş ile 44 resmi maçta görev alan Semih, 4 gol ve 3 asist üretti.

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Semih bu maçların sadece 19'una 11'de başlarken geçen sezonki performansının da gerisinde kaldı.

 

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer

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