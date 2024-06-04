Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Bayern Münih'in radarına girdi! 25 milyon Euro...

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Beşiktaş’ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy’un Alman devi Bayern Münih’in gündemine geldiği öne sürüldü.

İngiliz basınında sık sık birçok Premier Lig ekibinin Semih ile ilgilendiği ile ilgili haberler çıkarken bu kez Bundesliga ekibiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Harry Kane’i almak için 95 milyon Euro harcayan Bayern’in transferde yüksek paralar harcamak yerine potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmak istediği ve bu nedenle Semih’in gündeme alındığı ifade edildi. Beşiktaş’ın ise kulüp için çok değerli gördüğü genç futbolcu için kapıyı 25 milyon Euro’dan açtığına vurgu yapıldı.