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Beşiktaşlı Salih Uçan'a Genoa kancası!

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#Transfer#Beşiktaş#Salih
Beşiktaşlı Salih Uçana Genoa kancası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 15:03

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan'ı, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın talipleri artmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 31 Mayıs 2024te sona erecek Salih Uçan için İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Genoa devreye girdi.

İtalya'da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor.

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Daha önce Serie Ada Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde Ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Salih Uçan 3 gol, 8 asistlik performansıyla yeniden milli takıma seçilmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon da görev aldığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Salih

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