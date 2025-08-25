Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’dan transfer itirafı! Neden döndüğünü açıkladı

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın Rangers’tan transfer ettiği eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlıların resmi yayın organına konuştu.

Rıdvan Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Öncelikle çok mutluyum, ilk günkü gibi aynı hissiyatlarla burada olduğum için heyecanlıyım. Burayı çok özlemişim, çok heyecanlıyım.

Rıdvan Yılmaz’da neler değişti?

Avrupa’da futbol oynamak bana çok şey kattı. Hem futbolla alakalı hem de kişisel olarak kendimi çok geliştirdim. Yabancı dil olsun kültür olsun orada çok güzel insanlarla tanıştım. Belki şu anda bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini daha çok yiyeceğimi düşünüyorum.

Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklif aldığını biliyoruz, 'neden Beşiktaş?' sorusunun cevabını da biliyoruz ama senden dinlemek istiyoruz.

Neden Beşiktaş olduğunu bence herkes çok iyi biliyor, tabii ki de bunun altında çok farklı sebepler de var. Gerçekten burayı çok özledim. Ailemi çok özledim, buradaki ortamı, buradaki havayı gerçekten çok özledim. Ben Beşiktaş’ta doğdum büyüdüm o yüzden bu benim için tereddüt yaratmadı.

Haberin Devamı

Soyunma odasında genç oyunculara nasıl bir rol üstlenmeyi düşünüyorsun?

Onlar benim arkadaşım, kardeşim. Bazılarıyla beraber futbol oynadım. Onlara elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bana sormak istedikleri ya da benimle beraber yapmak istedikleri bir şeyler varsa onlar için her şeyi yapacağım.

Hem İstanbul’da, hem Türkiye’de neleri özledin?

Tabii ki de yani bazen insan kalbinden geçenleri kolaylıkla diline getiremiyor ama özellikle havasını, yemekleri… Sonuç olarak çok farklı bir kültüre gittim, bu kültürde doğmuş büyümüş biri olarak buranın her şeyini çok özlüyorum. Ersin’i ayrı özledim, annemin yemeklerini ayrı özledim.

Bundan sonraki dönemde Rıdvan Yılmaz’ın hem kendi kariyeri, hem Beşiktaş için hedefleri nelerdir?

Öncelikle takım arkadaşlarıma, bu kulübe elimden geldiğince yardım etmek ve faydalı olmak, burada kupalar kaldırmak şampiyon olmak, gemileri denizlere sürmek…

Senin de çocukluk aşkın olan Beşiktaş taraftarına söylemek istediğin bir şey var mı?

Onları çok özledim, tekrardan onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlarla beraber sezon sonunda çok güzel kutlamalar yaşayacağız.