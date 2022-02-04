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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a Club Brugge kancası!

#Transfer#Club Brugge#Beşiktaş
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaza Club Brugge kancası

Belçika ekibi Club Brugge'ün, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'a Belçika'dan talip çıktı.

Belçika basınından Voetbalkrant'ın haberine göre; Club Brügge, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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SEZON SONUNDA HAMLE

Haberde, Brügge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle Mavi-Siyahlılar'ın savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı belirtildi..

Ayrıca kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında Mavi-Siyahlılar'ın sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği ileri sürüldü.

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Rıdvan bu sezon 21 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 3 kez de gol pası verdi.

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#Transfer#Club Brugge#Beşiktaş

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