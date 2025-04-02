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Beşiktaşlı Rafa Silva Galatasaraylı Mertens'in rakibi oldu! Gözü Avrupa zirvesinde

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#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva
Beşiktaşlı Rafa Silva Galatasaraylı Mertensin rakibi oldu Gözü Avrupa zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 14:54

Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği Portekizli yıldız Rafa Silva, istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Son olarak ligde Galatasaray’a karşı da gol atan Rafa, rakamlarda Avrupa’nın 1 numarası olmayı hedefliyor.

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Dev derbide Beşiktaş’a Galatasaray önünde galibiyeti getiren isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in gelişiyle beraber müthiş bir yükseliş yaşıyor. Sezonun ilk yarısında sergilediği performans nedeniyle zaman zaman tartışılan Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde çok farklı bir görüntüye büründü.

Son olarak Galatasaray ağlarını müthiş bir golle sarsan Rafa Silva bu sezon tüm kulvarlarda tam 24 gole direkt katkı yaptı. 14 gol atıp 10 asiste imza atan Rafa böylece Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları içinde ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Atalanta formasını giyen Ademola Lookman bulunuyor. 18 gol atıp 7 asist yapan Nijeryalı yıldız 25 gole etki etti. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens de 5 gol ve 14 asistle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Beşiktaşlı Rafa Silva Galatasaraylı Mertensin rakibi oldu Gözü Avrupa zirvesinde


HEDEFİ İLK SIRA

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Fanatik’in haberine göre, Solskjaer’in sisteminde kendisine verilen rolle beraber artık rakip kaleye çok daha yakın oynamaya başlayan Rafa Silva kalan süreçte aynı performansını sürdürüp listenin ilk sırasına çıkmayı hedefliyor.

Tecrübeli futbolcu Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında da takımının en büyük hücum silahı olacak. Beşiktaş’ın hocası Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza atmıştı. Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Immobile’nin yerine en uç noktada Rafa Silva’yı görevlendirmişti. Norveçli hocanın yarınki Göztepe maçında da santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermeyeceği konuşuluyor.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva

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