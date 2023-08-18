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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal iyi haberi verdi! Oğlu trafik kazası geçirmişti

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#Ghezzal#Beşiktaş#Fransa
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal iyi haberi verdi Oğlu trafik kazası geçirmişti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 14:18

Rachid Ghezzal, Fransa'da trafik kazası geçiren oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fransa'da trafik kazası geçiren oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Cezayirli oyuncu, oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

'AMELİYATI İYİ GEÇTİ'

Ghezzal'ın paylaşımında "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal iyi haberi verdi Oğlu trafik kazası geçirmişti

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMIŞTI

Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da Trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitmiştir.

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Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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#Ghezzal#Beşiktaş#Fransa

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