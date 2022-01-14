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Beşiktaşlı Pjanic: "Savaşçı ruhumuzu geri kazandık"

#Beşiktaş#Pjanic#Josef
Beşiktaşlı Pjanic: Savaşçı ruhumuzu geri kazandık

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı yendiği maçın ardından Pjanic, Josef ve Welinton değerlendirmelerde bulundu.

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Uzun zaman sonra gol yemeden kazanmalarına dikkat çeken Pjanic, "Kendimi iyi hissediyorum. Uzun süredir gol yemeden tamamladığımız ilk maç oldu. Bu önemli bir detay. Zor maçlarımız devam edecek bu nedenle iyi çalışmalı ve hazırlanmalıyız. Savaşçı ruhumuzu da geri kazandık. Bu gelecek için iyi bir sinyal. Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor. Önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın yıldızının Batshuayi olduğunu kaydeden Josef, "Herkes çok koştu, çok mücadele etti. Teknik anlamda bazı şeyleri eksik yaptık ama tutku anlamında herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Bence maçın adamı Batshuayi. Biz geride iyi savunduk, ona pozisyon hazırladık ama özgüven ve çabası açısından maçın yıldızı olmayı Batshuayi hak etti." diye konuştu.

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Welinton ise "Oynayıp oynamamam fark etmez, ben her zaman idmanlarda yüzde 100'ümü veriyorum. Oynamadığım zamanlar takıma nasıl katkı vereceğimi düşünüyorum. Tanrıya şükürler olsun ki takımıma yardım oldum. Her zaman önemli olan takım." dedi.

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#Beşiktaş#Pjanic#Josef

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