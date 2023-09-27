Beşiktaşlı oyuncuların mağlubiyet üzüntüsü: Taraftarlardan özür dileriz

Haberin Devamı

Beşiktaşlı futbolcular Milot Rashica ve Onur Bulut, Adana Demirspor'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaşlı Onur Bulut, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Onur Bulut, "Kötü başladık, kötü oynadık. Hak ettiğimiz mağlubiyet. Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimine istifa çağrısı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller Haberi görüntüle

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Rashica "Bu oyun bizim oyunumuz değil. Adana'ya başka umutlarla gelmiştik. Beşiktaş'ın oyunu bu olamaz, böyle oynayamaz. Neyi yanlış yaptığımıza bakacağız ve bunu düşüneceğiz." diye konuştu.

Taraftarlara mesaj gönderen Rashica "Kendi oyunumuzu oynayamadık. Çok top kaybettik, ikili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlardan özür dileriz. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı