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Beşiktaşlı oyunculardan derbi galibiyeti sözleri: Soyunma odasında gırgır şamata...

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi
Beşiktaşlı oyunculardan derbi galibiyeti sözleri: Soyunma odasında gırgır şamata...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 21:43

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan karşılaşmayı değerlendirdi.

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Beşiktaşlı oyuncular Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Gedson Fernandes, "Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız." şeklinde konuştu.

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Kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü atan Amir Hadziahmetovic, "Rakibimiz baskı altına aldı maçın başında. Bu anlarda sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra sakinliğimizi kaybetmedik. 30-35'ten sonra kontrolü aldık ve skor geldi. Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz." dedi.

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Salih Uçan ise "Zor maç Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Puan olarak gerideyiz. Maçları tırmalıyoruz, istiyoruz. Sadece Trabzon deplasmanında o güne özel kötüydük. Son maçlarda hep bir tık daha iyi, hep bir tık daha iyi. Ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. İlk 15-20 dakika dışında her saniye herkes çok iyi mücadele etti. Sonucunda çok keyifli bir maç oldu. Hissiyat çok iyi. Soyunma odasında gırgır şamata var" diye konuştu.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi

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