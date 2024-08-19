Beşiktaşlı oyuncular galibiyet sonrası konuştu: Planımız net

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica, Gedson Fernandes ve Emirhan Topçu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

GEDSON FERNANDES: DAHA BİRLİKTEYİZ BU SENE

Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz.

EMİRHAN TOPÇU: MUTLUYUM VE GURURLUYUM

İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir. Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum.

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RASHICA: PLANIMIZ NET

Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz. Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz. Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığını, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum.