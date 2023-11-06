Beşiktaşlı Eric Bailly'den özür paylaşımı geldi! Burak Yılmaz sert sözlerle eleştirmişti

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Eric Bailly ile Tayfun Bayındır'ın yaşadığı tartışma nedeniyle Burak Yılmaz sert ifadeler kullandı.

İlk yarının sonunda Eric Bailly'yi neden oyundan aldığına dair konuşan Burak Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar... Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun. Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim." sözleriyle defans oyuncusunu sert sözlerle eleştirdi.

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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eric Bailly, Beşiktaş camiası, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Eric Bailly, özür paylaşımında, "Yarışmacı ruh, bizi başarılı olmaya itiyor ve biz de bunu istiyoruz. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden yaptığım hata nedeniyle özür dilerim." ifadelerine yer verdi.