Beşiktaşlı oyuncu hayalini açıkladı: Hamilton'un F1'de şampiyon olması istiyorum

Haberin Devamı

Beşiktaşlı oyuncular Amir Hadziahmetovic ve Tayfur Bingöl, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Kalan tüm maçlarda kazanmak istediklerini belirten Amir Hadziahmetovic, "İyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında ritmimizi bulduk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 maçtaki tüm puanlara talibiz. Galatasaray maçının başında da aynı şekilde ritmimizi bulamadık ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de aynısı olduk. İlk 30 dakikadan sonra sorunu çözdük, oyunu da domine ettik. En iyi gol Aboubakar'ın golü." diye konuştu.

"HAMİLTON'UN F1'DE ŞAMPİYON OLMASI İSTİYORUM"

Tayfur Bingöl ise yaptığı açıklamada, "Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdi. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm. Birlik ve beraberlik çok arttı devre arası kamptan beri. Şenol Hoca geldikten sonra performansımız arttı. Seri yapmaya başladık, derbiyi kazandık. Antalya deplasmanı zor görünüyordu, geldik, Antalya deplasmanını kazandık. Birlik beraberliğimiz çok iyi oluştu. Herkes birlik beraberlik içerisinde." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı